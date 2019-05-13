Певица похвасталась соцсетях роскошным подарком. Возможно, Анна Седокова намекнула на новые отношения.

Певица похвасталась соцсетяхроскошным подарком. Возможно, Анна Седокова намекнула на новые отношения.В личном Instagram звездаопубликовала собственное фото. Анна Седокова позирует в лифте с огромнымбукетом красных роз, она буквально утопает в цветах.Знаменитость не сталаобъяснять происхождение такого шикарного подарка. Она лишь ограничиласьхештегом "#мамапродолжаетдэнсить 🤪". Возможно, звезда намекнула поклонникам нановый роман.Меж тем недруги написали вкомментариях, что Анна Седокова взяла букет в аренду, ради красивых фото. Сейчасв столице есть много фирм, предлагающих взять напрокат атрибуты красивой жизни."Сразу вспомнил как парулет назад такие букеты на прокат были) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сама себе купила 😂", "Троихуже наденсила. Остановись!", "С Рудовой один на двоих😂", "Счастливаякак слон 🐘", "Покажи мужа своего наконец!😹❤️", – писали интернет-обыватели.Отметим, что некотороевремя назад намекала, что состоит в отношениях с хоккеистомАндреем Мироновым. Их роман долгое время обсуждался в Сети, пока спортсмен невыступил с опровержением.Миронов заявил, что не встречается с , болеетого, у него есть девушка. Об этом он написал в личном микроблоге: "Хватитвыставлять и придумывать истории, что у нас роман. Каждый живет своей жизнью, ивы живите своей. У меня есть любимая девушка! И лезть никуда не надо".