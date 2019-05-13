Певица похвасталась соцсетях
роскошным подарком. Возможно, Анна Седокова намекнула на новые отношения.
Певица похвасталась соцсетях
роскошным подарком. Возможно, Анна Седокова намекнула на новые отношения.
В личном Instagram звезда
опубликовала собственное фото. Анна Седокова позирует в лифте с огромным
букетом красных роз, она буквально утопает в цветах.
Знаменитость не стала
объяснять происхождение такого шикарного подарка. Она лишь ограничилась
хештегом "#мамапродолжаетдэнсить 🤪". Возможно, звезда намекнула поклонникам на
новый роман.
Меж тем недруги написали в
комментариях, что Анна Седокова взяла букет в аренду, ради красивых фото. Сейчас
в столице есть много фирм, предлагающих взять напрокат атрибуты красивой жизни.
"Сразу вспомнил как пару
лет назад такие букеты на прокат были) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сама себе купила 😂", "Троих
уже наденсила. Остановись!", "С Рудовой один на двоих😂", "Счастливая
как слон 🐘", "Покажи мужа своего наконец!
😹❤️", – писали интернет-обыватели.
Отметим, что некоторое
время назад намекала, что состоит в отношениях с хоккеистом
Андреем Мироновым. Их роман долгое время обсуждался в Сети, пока спортсмен не
выступил с опровержением.
Миронов заявил, что не встречается с , более
того, у него есть девушка. Об этом он написал в личном микроблоге: "Хватит
выставлять и придумывать истории, что у нас роман. Каждый живет своей жизнью, и
вы живите своей. У меня есть любимая девушка! И лезть никуда не надо".