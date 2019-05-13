Депутаты местного райсовета обратились в ЗС

Депутаты местного райсовета обратились в ЗСДепутаты Александровского районного совета народных депутатов хотят объединить должности главы местной администрации и главы района, как это сделают во Владимире через год. Об этом наши коллеги из издания «Новый город Александров».Это решение поддержала глава района Людмила Кузьмина и большая часть народных избранников. Депутаты решили обратиться в ЗакСобрание с просьбой позволить им принять подобное решение.