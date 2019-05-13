В понедельник в столице Бельгии состоится встреча министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, а также главы дипломатии ЕС – Федерики Могерини. На прошлой неделе Тегеран заявил, что намерен отказаться от ряда обязательств по совместному всеобъемлющему плану действий.

В понедельник в столице Бельгии состоится встреча министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, а также главы дипломатии ЕС – Федерики Могерини. На прошлой неделе Тегеран заявил, что намерен отказаться от ряда обязательств по совместному всеобъемлющему плану действий. Речь идет о двух пунктах СВПД, касающихся остановки на 60 суток продажи имеющихся у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды, уточняет телеканал "Россия 24". В Брюсселе намерены решить, как в таких условиях продолжить легальную торговлю с Ираном и не допустить гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке.