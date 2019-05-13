На этой неделе в Москве и области ожидается переменчивая погода и похолодание.

На этой неделе в Москве и области ожидается переменчивая погода и похолодание, передает РИА Новости.Как рассказала специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк, в первой половине недели пройдут кратковременные дожди и грозы​​​. При этом температурный фон в понедельник-вторник превысит климатическую норму на 4-5 градусов.По словам синоптика, со среды в столице похолодает, но дожди прекратятся и выглянет солнце. Так, по ночам температура воздуха опустится до плюс 3-8 градусов, а днем, несмотря на яркое солнце, будет не более +17,19 градусов. Волосюк отметила, что такая температура может оказаться ниже климатической нормы многолетних значений.