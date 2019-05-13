С понедельника, 13 мая. в Москве начинаются летние отключения горячей воды, вызванные необходимостью проведения профилактических работ на тепловых сетях, которые готовят к следующему отопительному сезону.

С понедельника, 13 мая. в Москве начинаются летние отключения горячей воды, вызванные необходимостью проведения профилактических работ на тепловых сетях, которые готовят к следующему отопительному сезону.Профилактика коммуникаций завершится в конце августа. Кроме того, летом управляющие компании проводят работы по обслуживанию и ремонту внутридомовых систем тепло- и водоснабжения, сообщает РИА Новости.В настоящее время срок отключения горячей воды в столице не превышает десяти дней. Точные даты отсутствия горячей воды в конкретных домах москвичи могут на сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) — online.moek.ru и сайте столичной мэрии mos.ru.В случае, если по графику плановое отключение уже прошло или еще не началось, а горячей воды нет, граждане могут обратиться в электронную приемную Мосжилинспекции, в свою управляющую компанию или позвонить по телефону горячей линии МОЭК: +7 (495) 539-59-59.