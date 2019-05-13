Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой

Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмойВ Муромской районе ребенок выпал из окна. По данным следствия, 12 мая отец привел маленькую дочку к своей знакомой, сам стал употреблять алкогольные напитки, а малышка осталась без присмотра.В какой-то момент 2-годовалая девочка придвинула стул к ограждению балкона, забралась на него и выпала с высоты 2 этажа на газон.Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, малышке оказывают квалифицированную медпомощь.Девочка находится под опекой отца, мать лишили родительских прав.Проведение проверки продолжается, следователь контролирует ситуацию, касающуюся благополучия пострадавшего ребенка.