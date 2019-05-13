Бывшая сотрудница ресторана имела доступ в служебную раздевалку. Злоумышленница свободно проходила и тайно похищала из карманов курток и личных шкафчиков имущество потерпевших...

Оперативниками уголовного розыска МО МВД «Красносельское» г. Москвы задержана 43-летняя москвичка, подозреваемая в кражах.В дежурную часть поступили сообщения от троих сотрудников одного из ресторана, расположенного в Новой Москве. По словам заявителей, из помещения служебной раздевалки пропали их денежные средства и мобильные телефоны.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась бывшая сотрудница ресторана, которая имела доступ в служебную раздевалку. Злоумышленница свободно проходила и тайно похищала из карманов курток и личных шкафчиков имущество потерпевших.В результате обыска по месту жительства злоумышленницы полицейскими были обнаружены похищенные мобильные телефоны, все имущество возвращено владельцам, а похищенными денежными средствами подозреваемая успела распорядиться по своему усмотрению. В настоящее время правоохранители устанавливают возможную причастность задержанной к аналогичным противоправным деяниям.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Красносельское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79