Мужчина ушёл к водоему и не вернулся

Мужчина ушёл к водоему и не вернулсяВ Александровском районе Владимирской области в майские праздники произошла трагедия. 12 мая в поселке Балакирево на пруду «Угольный» утонул мужчина.Сотрудников МЧС вызвали местные жители: поступил звонок, что мужчина ушёл на местный пруд и не вернулся. На место выехали спасатели и полицейские. Через час тело утонувшего мужчины достали из воды и передали правоохранителям. Личность погибшего установлена.В региональном МЧС пояснили, что это второе за этот год происшествие на воде, но первое — со смертельным исходом. В начале года в Гороховецком районе лыжник пересекал замерзшую реку и провалился под воду, но его удалось вовремя спасти.