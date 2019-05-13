Администратор сообщила, что в магазин зашла девушка и попросила примерить золотые серьги с бриллиантами стоимостью около 600 тысяч рублей...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Марьинона задержали 27-летнюю приезжую по подозрению в грабеже в ювелирном магазинеВ дежурную часть ОМВД России по району Марьино с заявлением о грабеже обратилась администратор ювелирного салона, расположенного в торговом центре на улице Перерва. Она сообщила, что в магазин зашла девушка и попросила примерить золотые серьги с бриллиантами стоимостью около 600 тысяч рублей. Надев украшение, девушка выбежала из магазина и скрылась в неизвестном направлении.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемую около торгового центра. Ею оказалась 27-летняя приезжая. Серьги были изъяты и возвращены сотрудникам магазина.По данному факту следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18