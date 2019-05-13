Под данным Авиалесоохраны природные пожары действуют в 16 регионах. Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах России. Самая тяжелая ситуация - на территории Забайкалья, в районах Челябинской и Иркутской областей, Красноярского края и Тувы. За прошедшие сутки было потушено 138 лесных пожаров.

Под данным "Авиалесоохраны" природные пожары действуют в 16 регионах. Пожароопасный сезон открыт в 77 субъектах России. Самая тяжелая ситуация — на территории Забайкалья, в районах Челябинской и Иркутской областей, Красноярского края и Тувы. За прошедшие сутки было потушено 138 лесных пожаров.Для лесных пожарных, пожалуй, самая горячая пора. Пожароопасная обстановка в Иркутске уже месяц. Во время тушения — чем дальше в лес, тем тяжелее дышать. От дыма в чаще легко потерять сознание.В безветренную погоду едкий дым от пожара поднимается прямиком вверх. В противном случае, при ветре 10-15 метров в секунду дым разносится на несколько километров по округе, заходя в населенные пункты.Так было с Большим Голоустным — поселок на берегу Байкала оказался в дыму. Жителей на время пришлось эвакуировать. Горела заповедная зона. Сотни гектаров уникальной прибайкальской фауны превращаются в пепел.Как поведёт себя большой огонь через час, два или сутки — предугадать практически невозможно. Пожарные отслеживают его направление дронами уже на месте. Только вчера площадь возгораний удалось свести к минимуму — семь тысяч гектаров по всему региону. Сегодня — уже девять.В ряды борцов со стихией встают и волонтёры. Единственная в регионе биатлонная трасса близ Ангарска находится в лесополосе. Местные приходят на помощь лесным пожарным — отвоевывать у огня свою территорию.Из-за лесных пожаров в некоторых районах области до сих введён режим ЧС. Но населенным пунктами, как это было в Забайкалье, сейчас ничего не угрожает.