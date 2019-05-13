Десятилетний житель Амурской области чудом выжил после того, как его за пару секунд сбили два автомобиля. Камера наблюдения зафиксировала момент страшного ДТП.

Десятилетний житель Амурской области чудом выжил после того, как его за пару секунд сбили два автомобиля. Камера наблюдения зафиксировала момент страшного ДТП.Авария произошла около пяти часов вечера 11 мая в Благовещенске. В районе дома №70 мальчик бросился через дорогу прямо перед машинами, но его тут же сбила темная легковушка. После падения на асфальт по школьнику на высокой скорости проехала двигавшаяся в соседнем ряду Honda Fit, водитель которой попросту не успел отреагировать на появление пешехода.Мальчику повезло выжить, в больницу его доставили с многочисленными травмами, но достоверной информации о его состоянии не поступало.