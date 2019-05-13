На одном из военных США полигонов размещены пусковые установки и машины управления российской зенитной системы С-300ПТ. Они видны на спутниковом снимке полигона, который появился в Сети.

На одном из военных полигонов США размещены пусковые установки и машины управления российской зенитной системы С-300ПТ. Они видны на спутниковом снимке полигона, который появился в Сети.Как поясняет американский интернет-журнал Defence Blog, на снимке отмечены две пусковые установки 5П85ПТ, смонтированные на полуприцепах, а также командный пункт 30Н6: машина управления и трейлер с радаром на вышке.Пусковые установки и машины управления системы ПВО С-300 на американском полигоне. Фото @border9999 pic.twitter.com/wBgK35JiPo— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 12 мая 2019 г.Издание отмечает, что американские военные обычно используют системы ПВО российского типа для учений своей авиации: это добавляет тренировкам реализма.