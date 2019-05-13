Злоумышленники, действуя в составе организованной группы, работающей под видом автосалона, путем обмана похищали денежные средства граждан...

«Следственной частью СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в хищении денежных средств мошенническим путем под видом продажи транспортных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе расследования установлено, что соучастники, действуя в составе организованной группы, работающей под видом автосалона, путем обмана похищали денежные средства граждан. Так, злоумышленники при составлении договоров купли-продажи с покупателями указывали заниженную стоимость автомобиля. После внесения последними предоплаты фигуранты увеличивали стоимость транспортного средства и, вводя граждан в заблуждение, навязывали его покупку. Несогласным с такой постановкой вопроса злоумышленники говорили о наложении на них штрафных санкций за расторжение договора купли-продажи в одностороннем порядке. Введенные в заблуждение граждане, боясь потерять уплаченные в качестве предоплаты деньги, соглашались на условия участников группы. В дальнейшем разницу денежных средств от первоначально заявленной суммы злоумышленники присваивали.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых. Ими оказались трое жителей столицы и один житель Подмосковья в возрасте от 23 до 57 лет.Следствием УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что злоумышленники причастны в общей сложности к 6 аналогичным противоправным деяниям. Сумма ущерба составляет 3 миллиона рублей.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Бабушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53