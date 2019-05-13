В Татарстане на трассе М7 в Пестречинском районе сгорела фура с литовскими номерами, перевозящая искусственные цветы. Сперва появилась информация о том, что водитель грузовика погиб, однако она не подтвердилась.

В Татарстане в Пестречинском районе сгорела фура с литовскими номерами, перевозящая искусственные цветы.Инцидент произошел на 824 километре автодороги М7 "Волга" сегодня днем, 12 мая. Сперва появилась информация о том, что водитель грузовика погиб, однако она не подтвердилась — в результате происшествия, как сообщает издание Татар-информ", никто не пострадал.Причины пожара не озвучиваются. По словам очевидцев, фура прижалась к отбойнику и загорелась в результате аварии, в то время, как другие участники ДТП вылетели на обочину.