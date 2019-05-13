Международный песенный конкурс Евровидение-2019 начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на оранжевой дорожке в центре города

Евровидение-2019 официально стартовало с традиционной церемонии на оранжевой дорожке, — говорится в сообщении израильской корпорации общественного вещания Kan, которая ответственна за проведение смотра.Как передаёт РИА Новости, представители российской делегации прошли по оранжевой дорожке, продемонстрировав умение петь на иврите и рассказав о смысле композиции, которую они привезли на Евровидение.Привет всем! Я так счастлив вернуться, — сказал Сергей Лазарев, который второй раз в карьере выступает за Россию на Евровидении. Артист рассказал, что песня, с которой он будет выступать, повествует о сложных моментах, которые бывают в жизни у каждого. О том, что нам нужно бороться со всеми нашими страхами, оставлять их в прошлом и двигаться вперёд, — добавил он.На церемонии Лазарева сопровождал Филипп Киркоров, который принимал участие в написании музыки к песне.Для меня это потрясающий момент — снова быть на этой земле с таким замечательным произведением, подготовленным для такого значительного события. Это музыкальные Олимпийские игры. У меня здесь много друзей, я знаю многих певцов. Я, кстати, сам пою на иврите, — сказал он.Как отмечает агентство, в подтверждение Киркоров спел строчку из израильской песни Кан ноладти.Выступление Лазарева запланировано во втором полуфинале, который пройдёт 16 мая. Первый полуфинал состоится 14 мая, а финал — 18 мая.