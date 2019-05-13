В рамках закрытия XVIII Московского Пасхального фестиваля состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра. За дирижёрским пультом в концертном зале Зарядье стоял Валерий Гергиев. Главным произведением вечера стала Месса поминовения Родиона Щедрина, посвященная памяти великой балерины Майи Плисецкой.

В рамках закрытия XVIII Московского Пасхального фестиваля состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра. За дирижёрским пультом в концертном зале Зарядье стоял Валерий Гергиев. Главным произведением вечера стала "Месса поминовения" Родиона Щедрина, посвященная памяти великой балерины Майи Плисецкой."Новейшее сочинение Родиона Щедрина "Месса поминовения" — это музыкальное приношение памяти Майи Михайловны Плисецкой — неповторимой, легендарной, великой артистки. Бог одарил нас такой возможностью провести много-много лет в совместных плодотворных, очень радостных, очень интересных поисках вообще ответа, что такое миссия артиста", — отметил Валерий Гергиев."Удалось за 16 дней реализовать огромную программу — это 28 гастрольных выступлений Мариинского театра, который является основным коллективом во всем пасхальном фестивале. Это 19 городов России, везде аншлаг, везде потрясающий успех и очень важна встреча российского зрителя с лучшими образцами музыки в величайшем ее исполнении", — рассказала Ольга Голодец в эфире телеканала "Россия 24".