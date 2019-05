Английская премьер-лига назвала лучшего футболиста сезона-2018/19. По итогам голосования им стал защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк. Ранее голландец был признан лучшим игроком АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

Английская премьер-лига назвала лучшего футболиста сезона-2018/19. По итогам голосования им стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Ранее голландец был признан лучшим игроком АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.Ван Дейк выиграл борьбу за награду у Садио Мане, Мохаммеда Салаха (оба – "Ливерпуль"), Серхио Агуэро, Бернарду Силву, Рахима Стерлинга (все – "Манчестер Сити") и Эдена Азара ("Челси").Ladies and Gentlemen,Announcing your 2018/19 @EASPORTSFIFA Player of the Season.... @VirgilvDijk! pic.twitter.com/LfjdSo9q0G— Premier League (@premierleague) 12 мая 2019 г.Напомним, что лучшего футболиста английской премьер-лиги определяли капитаны всех клубов АПЛ, футбольные эксперты, а также болельщики.12 мая в чемпионате Англии по футболу пройдет последний тур. По его итогам станет известен победитель соревнований. На данный момент в турнирной таблице АПЛ лидирует "Манчестер Сити". На одно очко от него отстает "Ливерпуль".