В восточной сказке Тысяча и одна ночь можно было потереть волшебную лампу, и из нее появлялся джинн, исполняющий три желания.

В восточной сказке "Тысяча и одна ночь" можно было потереть волшебную лампу, и из нее появлялся джинн, исполняющий три желания. Такое впечатление, что президент Трамп почувствовал себя в сказке, а целое государство — Иран — принял за лампу, из которой прямо-таки вытрясает джинна, чтобы тот исполнял его желания. Америка настаивает, чтобы поведение Ирана коренным образом изменилось по ее воле.Иран — мощное 80-миллионное государство, взявшее на себя обязательства в соответствии с международными соглашениями и решениями Совета безопасности. Всех сложившийся баланс устраивает, кроме США. Такое впечатление, что Америка ищет с Ираном войны и вот-вот выпустит "ядерного джинна". Но он уж точно не станет исполнять ничьи желания."Вести недели" уже говорили, что со 2 мая Трамп запретил всем странам мира без исключения покупать иранскую нефть. Недавно он объявил о новых санкциях против Ирана — запретил всем странам и компаниям без каких-либо исключений покупать в Иране металлы: сталь, алюминий и медь, что примерно 10% иранского экспорта.Параллельно объявлено об отправке к берегам Ирана авианосца "Авраам Линкольн" и бомбардировщиков для возможного использования силы. Авианосец уже прошел Суэцкий канал и движется по Красному морю в Персидский залив. Так США подкрепляют свой ультиматум Ирану с требованием не расширять АЭС в Бушере и не вывозить обогащенный уран в обмен на урановую руду. А еще вообще отказаться от обогащения радиоактивных материалов и переработки плутония. Правда, США заявили о 90-дневных исключениях из санкций для проектов в Араке, Фордо и российско-иранской АЭС "Бушер".Для отвода глаз в Вашингтоне говорят о готовности вести с Тегераном переговоры о новой ядерной сделке. Но это ровным счетом ничего не значит. У Трампа теперь так: рвем соглашения якобы во имя лучших сделок, но над новыми сделками работать никто не начинает. Как едко подметил Лавров, в США потерян "вкус к дипломатии".Тем не менее в Россию прилетает госсекретарь США Помпео. Среди заявленных тем — Северная Корея, Венесуэла, Сирия, Украина и Иран. Иран из всего этого именно сегодня, пожалуй, — самое горячее. Ведь Россия наряду с Китаем, Британией и Францией все еще остается верной ядерной сделке с Тегераном.Сделка, предусматривающая развитие в Иране лишь мирного атома в обмен на отмену всех санкций, пять лет назад была единогласно одобрена и Совбезом ООН. В прошлом году США грубейшим образом из сделки вышли, а санкции в отношении Ирана возобновили с небывалой силой.При этом Трамп действует без оглядки даже на своих важнейших союзников. Так, недавно был намечен первый официальный визит госсекретаря США Майка Помпео в Берлин — для встречи с немецким коллегой и канцлером Германии Меркель. Буквально за часы до прилета Помпео объявил, что направляется не в Берлин, а в Ирак, мол, туда ему срочнее. Понятно, что в Германии это восприняли как хамство и отказ от желания сотрудничать. Вот характерный комментарий в Süddeutsche Zeitung: "Во многих случаях США сейчас вовсе не союзник, а противник, против которого нужно образовывать альянсы. Так ситуация выглядит с Парижским соглашением по климату и прежде всего с ядерным соглашением с Ираном".И Германия, и вся Европа жизненно заинтересованы в сохранении ядерной сделки с Ираном, в том, чтобы не выпускать "ядерного джинна" на просторах Евразии, не так уж и далеко от себя. Иран готов остаться в рамках действующих пока ограничений, но со своей стороны требует от Евросоюза помощи в компенсации американских санкций. Европа такую помощь обещала. В частности, должна в полной мере заработать независимая от Америки банковская система расчетов под названием INSTEX. Иран настаивает, чтобы она действовала и в нефтеторговле. При этом, когда Трамп объявил о новых антииранских санкциях, президент Ирана Рухани заявил по национальному телевидению, что "у европейских стран есть лишь 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном". Иначе...А что, собственно, иначе? Вот здесь — интересно. Уже сейчас, после выхода Америки из сделки, Иран объявил о том, что не считает себя связанным ограничениями по хранению обогащенного урана и тяжелой воды. Это пока частичный отход от сделки. Дальше — больше. Высший совет национальной безопасности черным по белому поясняет: "На следующем этапе Иран приостановит ограничения по уровню обогащения урана". Иными словами, это означает, что американцы своими руками превращают Иран в ядерную державу. Наплевав на всех, они прямо-таки выманивают "ядерного джинна". Конечно, президент Ирана Рухани пока не устает повторять, что "ядерной сделке еще не конец". Но часики иранского ультиматума уже тикают. Осталось 56 дней.Кроме того что Иран готов разморозить свою ядерную программу, для Европы у него припасены и другие "подарки". О них вспомнил немецкий журнал Spiegel : "Президент Ирана неприкрыто угрожал европейцам: "Мы прилагаем все усилия, чтобы остановить наплыв беженцев в Европу. Это обошлось нам в миллиарды долларов, но из-за условий, созданных США, мы больше не можем это оплачивать". Иран по факту — главная страна для транзита и контрабанды героина и других наркотиков из Афганистана в Европу. Но прежде всего Тегеран принял около 3 миллионов афганских беженцев. Разрушительные последствия для иранской экономики, к которым в значительной степени привели американские санкции, заставляют правительство в Тегеране искать решение этой проблемы".То есть миллион афганских беженцев из Ирана для Европы — вполне возможное последствие неуклюжего поведения США в нашем полушарии.Итак, Майк Помпео уже в России. Скоро мы узнаем про ситуацию вокруг Ирана многое.