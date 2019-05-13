Вратарь Тампа-Бэй Лайтнинг и сборной России Андрей Василевский примет участие в следующей игре национальной команды на чемпионате мира против чешских хоккеистов, которая состоится 13 мая. Об этом сообщил главный тренер россиян Илья Воробьев.

Вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский примет участие в следующей игре национальной команды на чемпионате мира против чешских хоккеистов, которая состоится 13 мая. Об этом сообщил главный тренер россиян Илья Воробьев."Василевский будет играть против чехов в понедельник", – приводит слова наставника сборной России Воробьева РИА Новости.24-летний вратарь защищал ворота нашей команды в стартовой встрече турнира против норвежцев. Тогда россияне добились победы со счетом 5:2. Матч с чешскими хоккеистами пройдет 13 мая в 17:15 по московскому времени.