Фигурант, уроженец Краснодарского края, скрывался на территории соседнего региона.

Осенью прошлого года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру обратился 55-летний местный житель сообщивший, что у него похищены мобильный телефон и наручные часы. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 23 000 рублей.По данному факту Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Полицейским потерпевший пояснил, что в одном из местных кафе вступил в конфликт с посетителем, а когда вышел на улицу, мужчина отправился за ним, сбил с ног, похитил имущество и скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, 39-летннго уроженца Краснодарского края.В конце апреля оперативники УМВД по городу Владимиру осуществили выезд в соседний регион, где совместно с коллегами из местного Управления МВД России задержали подозреваемого.Свою вину он полностью признал, пояснив, что похищенное имущество реализовал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.