В областном банке вакансий есть более 700 свободных рабочих мест для медперсонала среднего звена

В областном банке вакансий есть более 700 свободных рабочих мест для медперсонала среднего звенаДепартамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области реализует проект «Возвращение в профессию: медицинский работник». Он поможет вернуть к работе по специальности людей, имеющих медицинское образование, при этом долгое время не работавших по профессии.С медицинскими образовательными учреждениями заключают договоры для обучения граждан, имеющих среднее профессиональное медобразование, для их дальнейшей переподготовки и восстановления квалификации по нескольким специальностям на выбор.Обучение будет проходить по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий.Финансирование мероприятий осуществляют в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Владимирской области на 2017-2021 годы».Кстати, на сегодняшний день в областном банке вакансий насчитывают более 700 свободных рабочих мест для медперсонала среднего звена.