В областном банке вакансий есть более 700 свободных рабочих мест для медперсонала среднего звена
В областном банке вакансий есть более 700 свободных рабочих мест для медперсонала среднего звена
Департамент по труду и занятости населения администрации Владимирской области реализует проект «Возвращение в профессию: медицинский работник». Он поможет вернуть к работе по специальности людей, имеющих медицинское образование, при этом долгое время не работавших по профессии.
С медицинскими образовательными учреждениями заключают договоры для обучения граждан, имеющих среднее профессиональное медобразование, для их дальнейшей переподготовки и восстановления квалификации по нескольким специальностям на выбор.
Обучение будет проходить по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий.
Финансирование мероприятий осуществляют в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения Владимирской области на 2017-2021 годы».
Кстати, на сегодняшний день в областном банке вакансий насчитывают более 700 свободных рабочих мест для медперсонала среднего звена.