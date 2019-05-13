Владивосток готовится принять у себя телевизионный фестиваль Человек и море. В этом году международное мероприятие обещает стать особенно насыщенным — уже сейчас подано около ста заявок от участников, сообщает ГТРК Владивосток.

Владивосток готовится принять у себя телевизионный фестиваль "Человек и море". В этом году международное мероприятие обещает стать особенно насыщенным — уже сейчас подано около ста заявок от участников, сообщает ГТРК "Владивосток".Традиционно в фестивале принимают участие документальные фильмы на морские темы. Среди тех, кто привезет во Владивосток свои работы, — не только представители "водных" регионов, но и жители суши. Кроме российских документалистов, приедут гости из зарубежных стран. Центр молодежных инициатив из Москвы уже подал заявку на показ фильма о спасении моржихи. Владивостокский дайвер привезет работу о приморских любителях морских глубин.Тема моря очень широка и особенно популярна в наши дни. Людей привлекают истории, связанные с жизнью его обитателей, и тайны, которые скрывают толщи воды. Уже известны даты проведения фестиваля: всех любителей моря ждут с 14 по 16 июня.