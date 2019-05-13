Полицейские пока не дают никаких комментариев

Полицейские пока не дают никаких комментариевВо Владимире вновь пошла волна эвакуаций. Днем 13 мая в срочном порядке эвакуировали три торговых центра – «Мегаторг», «Крейсер» и «Торговые ряды». На место происшествия приехали спасатели на пожарных машинах и кинологи. Здания оцепили правоохранители.В пресс-службе УМВД России по Владимирской области пока не дают никаких комментариев.Напомним, весной областной столице прошла волна сообщений от лже-террористов, которые утверждали, что в нескольких зданиях города заложены взрывные устройства. Ни один звонок не оказался достоверным.