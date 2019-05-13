Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей

Сумма ущерба составила 23 тысячи рублейОсенью прошлого года в дежурную часть полиции во Владимире обратился 55-летний местный житель сообщивший, что у него украли мобильный телефон и наручные часы. Сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.Правоохранителям потерпевший рассказал, что в одном из кафе поругался с посетителем, а когда вышел на улицу, мужчина отправился за ним, сбил с ног, отобрал имущество и ушел.Полицейские установили личность подозреваемого, 39-летнего уроженца Краснодарского края.В конце апреля они съездили в соседний регион, где совместно с коллегами из местного УМВД России задержали подозреваемого.Свою вину мужчина признал, пояснив, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Расследование уголовного дела продолжается.