В акции принимали участие волонтеры, чиновники и молодежь

В акции принимали участие волонтеры, чиновники и молодежьВладимирская область присоединилась в всероссийской экологической акции «День посадки леса». Инициатор проведения этого мероприятия - Федеральное агентство лесного хозяйства.Как рассказали в департаменте лесного хозяйства Владимирской области, акция началась ещё в середине апреля в Селивановском районе. К посадке присоединились коммерческие структуры и волонтёры. На площади 2 гектаров они посадили сосны. Через неделю члены школьного лесничества Красногорбатской средней школы совместно с сотрудниками Селивановского лесничества на площади 1 гектара высадили почти 5 тысяч сеянцев сосны.Также сосновые леса посадили в Суздальском, Юрьев-Польском и Камешковском районах. А на территории Киржачского лесничества на площади 1,4 га высадили смешанные культуры. В Петушинском районе школьники и лесники высадили более 14,5 тысяч сеянцев ели. В Гусь-Хрустальном районе - почти 25 тысяч сеянцев сосны.А во Владимирском лесничестве высадили 8 тысяч сеянцев сосны. К посадке присоединились не только волонтёры, но и администрация Владимира во главе с начальником отдела по охране окружающей среды Сергеем Сухопаровым.