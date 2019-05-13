Четверо сейчас находятся в розыске, один - покончил с собой

Четверо сейчас находятся в розыске, один - покончил с собойВо Владимирской области будут судить 10 членов преступной группировки. Их обвиняют в разбое, грабежах и неправомерном завладении автомобилем.Как сообщают в прокуратуре, в 2016 году ранее судимый мужчина создал преступную группу в составе 15 человек. Они нападали на частные фирмы по пошиву одежды во Владимирской и Московской областях, где работали вьетнамцы.Под видом правоохранителей, в камуфляжной форме, в масках, с бейсбольными битами и револьвером грабители врывались в помещения, отнимали у иностранцев деньги, золотые украшения и другие ценные вещи. Помимо этого, они забирали с собой всю одежду, которую шили на производстве.В Московской и Владимирской областях они совершили 4 нападения и одно - на фирму по реализации ювелирных изделий в Костроме. Ущерб составил превысил 17 миллионов рублей.Злоумышленники еще и угнали машину, на которой потом ездили на преступления.Четверо сейчас находятся в розыске, один - покончил с собой. Уголовное дело рассмотрит Орехово-Зуевский городской суд.