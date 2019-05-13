Анастасия Волочкова снова отметилась. На сей раз скандально известная балерина упала прямо во время съемок нового шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры.

Анастасия Волочкова снова отметилась. На сей раз скандально известная балерина упала прямо во время съемок нового шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры.Новый выпуск передачи Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" был посвящен здоровому образу жизни. Знаменитости раскрыли свои секреты похудания. К примеру, актриса Ирина Безрукова рассказала, что питается раздельно, а молоко животного происхождения и вовсе исключила из рациона.Интересно, что на съемках и гости и ведущие предстали в неформальных образах. Так, Оскар Кучера продемонстрировал широкие накачанные плечи в сером спортивном костюме, а его соведущая Лера Кудрявцева – синем пиджаке, белой широкой короткой юбке и в светлых высоких кроссовках. Среди гостей отметилась и балерина Анастасия Волочкова. Артистка предстала под софитами в белой футболке со стразами и обтягивающих голубых джинсах. Образ завершил накладной хвост на голове.Танцовщица попала в неловкую ситуацию на съемках развлекательного шоу. Когда тренер предложил группе звезд поприседать с подскоками, Анастасия Волочкова с радостью согласилась. И если большая часть участников, быстро подстроившись, вместе начала приседать и подпрыгивать, то балерина вначале выбилась из общей массы. Однако затем артистка внезапно потеряла равновесие и нелепо рухнула назад. Даже вовремя среагировавшие Оскар Кучера и Антон Зацепин не смогли ее поймать.Впрочем, Анастасия Волочкова не смутилась. Посмеявшись, балерина взгромоздилась на тренера, чтобы продемонстрировать с ним упражнение "Планка с партнером". Это вышло у нее великолепно, о чем свидетельствовали аплодисменты в зале. Разумеется, артистка раскрыла и свои способы оставаться стройной, несмотря на давно завершившуюся балетную карьеру.Анастасия Волочкова призналась, что своей формой она обязана многолетнему каторжному труду: растяжке и поддержанию фигуры. Балерина вспомнила, что, когда только попала в училище, не могла поднять ногу даже на 90 градусов. Но благодаря регулярным многочасовым тренировкам она смогла так растянуться, что теперь шпагаты, поперечный и продольный, стали ее визитной карточкой. В подтверждение своих слов Анастасия Волочкова продемонстрировала растяжку под гром оваций и восхищенные слова ведущих.