Чемпион России Зенит проявляет интерес к вратарю махачкалинского Анжи Юрию Дюпину. Петербуржцы рассматривают 31-летнего Дюпина как потенциального дублера Андрея Лунева.

Чемпион России "Зенит" проявляет интерес к вратарю махачкалинского "Анжи" Юрию Дюпину. Петербуржцы рассматривают 31-летнего Дюпина как потенциального дублера Андрея Лунева.В нынешнем сезоне Дюпин провел все 28 матчей в воротах "Анжи", пропустив 48 мячей. Однако в большинстве матчей Дюпин оказывался лучшим в составе махачкалинцев. Сам Юрий намерен покинуть "Анжи" по окончанию сезона."Зенит" готов расстаться с Юрием Лодыгины, и поэтому ищет второго вратаря, способного при необходимости заменить Андрея Лунева. В клубе рассматривают кандидатуру Дюпина. Юрий запомнился руководство будущих чемпионов по игре первого круга, завершившейся сенсационной победой "Анжи".