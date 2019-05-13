Телеведущая устроила вечер откровений. Анфиса Чехова раскрыла свои тайны поклонникам.

Телеведущая устроила вечер откровений. Анфиса Чеховараскрыла свои тайны поклонникам.В личном Instagram звезда запустила игру "Вопрос-ответ", вкоторой развенчала самые нелепые мифы о себе. Анфиса Чехова продемонстрировала отличное чувство юмора.Например, фанатка написала, что где-то слышала,якобы из-за пристрастия телеведущей к диетам и чисткам организма развалился ее бракс актером Гурамом Баблишвили. Знаменитость не стала медлить с ответом: "Конечно,все дни я проводила на унитазе, а все ночи у холодильника, вот он и сбежал".После появились предположения, что причиной того разводастали отношения Баблишвили на стороне. Якобы артист завел в Грузии вторуюсемью. Анфиса Чехова опровергла и эти домыслы."Вторая семья у него была в Абхазии, но поскольку, какгрузина его туда не пускали, он стал депрессивным и от стресса у него началасьчесотка, диарея, хромота и алопеция. Я сжалилась и отпустила его ко второйжене, взяв с нее обещание, что она сбреет свои усы", – шутливо написалазнаменитость.Меж тем Анфиса честно призналась подписчикам, что ее нежеланиепереезжать на родину мужа – в Грузию стало одной из причин расставания. ТакжеЧехова подтвердила информацию о неверности Баблишвили.Высказалась звезда и об отношениях с Николаем Тищенко, скоторым у нее по слухам был роман во время работы над проектом "Мастер Шеф".Анфиса Чехова сообщила, что с ресторатором ее никогда ничего не связывало."Николай любит моделей, а я грузинов… И как мы не старались,не могли угодить друг другу", – отметила Анфиса Чехова.