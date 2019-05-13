Телеведущая устроила вечер откровений. Анфиса Чехова
раскрыла свои тайны поклонникам.
Телеведущая устроила вечер откровений. Анфиса Чехова
раскрыла свои тайны поклонникам.
В личном Instagram звезда запустила игру "Вопрос-ответ", в
которой развенчала самые нелепые мифы о себе. Анфиса Чехова продемонстрировала отличное чувство юмора.
Например, фанатка написала, что где-то слышала,
якобы из-за пристрастия телеведущей к диетам и чисткам организма развалился ее брак
с актером Гурамом Баблишвили. Знаменитость не стала медлить с ответом: "Конечно,
все дни я проводила на унитазе, а все ночи у холодильника, вот он и сбежал".
После появились предположения, что причиной того развода
стали отношения Баблишвили на стороне. Якобы артист завел в Грузии вторую
семью. Анфиса Чехова опровергла и эти домыслы.
"Вторая семья у него была в Абхазии, но поскольку, как
грузина его туда не пускали, он стал депрессивным и от стресса у него началась
чесотка, диарея, хромота и алопеция. Я сжалилась и отпустила его ко второй
жене, взяв с нее обещание, что она сбреет свои усы", – шутливо написала
знаменитость.
Меж тем Анфиса честно призналась подписчикам, что ее нежелание
переезжать на родину мужа – в Грузию стало одной из причин расставания. Также
Чехова подтвердила информацию о неверности Баблишвили.
Высказалась звезда и об отношениях с Николаем Тищенко, с
которым у нее по слухам был роман во время работы над проектом "Мастер Шеф".
Анфиса Чехова сообщила, что с ресторатором ее никогда ничего не связывало.
"Николай любит моделей, а я грузинов… И как мы не старались,
не могли угодить друг другу", – отметила Анфиса Чехова.