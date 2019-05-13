Вера Брежнева предпочитает не распространяться об отношениях с мужем, автором-песенником, продюсером Константином Меладзе. Однако последние события настолько взволновали популярную певицу, что она решилась на заявление.

Вера Брежнева предпочитает не распространяться об отношениях с мужем, автором-песенником, продюсером Константином Меладзе. Однако последние события настолько взволновали популярную певицу, что она решилась на заявление.11 мая Константин Меладзе отметил день рождения. Популярному композитору, продюсеру исполнилось 56 лет. Поклонники ожидали, что одной из первых именинника поздравит супруга, популярная исполнительница Вера Брежнева.Однако подписчики ее странички в социальной сети Instagram так и не дождались поста, посвященного дню рождению мужа. Видимо, это обстоятельство и породило несколько публикаций в СМИ о том, что якобы Вера Брежнева не поздравила Константина Меладзе с важной датой.И вот тут нервы певицы сдали. Артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена с мужем, и обратилась к общественности. "Люди, вы реально думаете , что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья это фото в соцсетях ??)) Или думаете все, что вы видите в Инстаграм – это правда?? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – спросила у подписчиков вспылившая Вера Брежнева.Певица решила раскрыть правду, как на самом деле обстоят у нее дела с мужем. "Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично. Вот мы с @meladzemusic смотрим на все это и желаем вам любви реальной , а не виртуальной. ❤️" – пожелала поклонникам артистка.Напомним, о свадьбе Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно осенью 2015 года. В Сети появились фото, предположительно, с бракосочетания пары, сделанные в Италии. О своей частной жизни супруги предпочитают не распространяться, но иногда делают исключение. К примеру, недавно признался в интервью, что благодаря своей жене наконец поднял голову от клавиатуры и увидел, что есть другая жизнь.