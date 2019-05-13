Литва пока не выбрала нового президента, через две недели пройдет второй тур. Накануне в первом туре ни один из девяти кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. Как сообщает избирком, теперь за пост литовского лидера борются два претендента.

Литва пока не выбрала нового президента, через две недели пройдет второй тур. Накануне в первом туре ни один из девяти кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. Как сообщает избирком, теперь за пост литовского лидера борются два претендента.В штабе Ингриды Шимоните уже готовились расходиться по домам, во время подсчета голосов она стабильно занимала третью строчку. В последний момент все решили два процента."Я думаю, что главное мое послание во втором раунде будет заключаться в том, что независимо от результатов первого тура, нам все еще необходимо рассмотреть те вещи, которые важны не только крупным городам нашей страны, но также затрагивают интересы небольших городов и регионов", — заявила Ингрида Шимоните, министр финансов Литвы в 2009-2012 годах, кандидат на пост президента Литвы от консервативной партии.Шимоните называют второй Далей Грибаускайте. Она представляет ту же консервативную правоцентристкую партию, что когда-то поддержала и нынешнего президента. И риторику, особенно в отношении России, Шимоните оставит прежней. В политике у кандидата большой опыт — она занимала должность министра финансов, была зампредом Банка Литвы."Я думаю, что у нас очень хорошие шансы продолжить свою работу, и, вероятно, стоит подчеркнуть всю важность посещения муниципалитетов. Мы хотели за последние несколько месяцев посетить все муниципалитеты, но нам удалось побывать только в 50 или 60, и мы бы хотели обойти все остальные", — сообщил кандидат на пост президента Гитанас Науседа.Науседа набрал больше тридцати процентов голосов. На выборы он пошел как кандидат беспартийный, но по факту, как говорят эксперты, также представляет интересы партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", той же, что выдвинула Шимоните. Последние 10 лет Науседа занимал пост советника президента шведского банка SEB."Отношение консервативной партии Литвы к позиции России на внешней арене крайне отрицательное. С учетом того, что именно эти два кандидата являются лидерами гонки, и если кто-то из них, особенно Шимоните, станет президентом страны, то ожидать каких-то изменений в отношениях между Литвой и Россией вообще не стоит", — считает политолог Вадим Воловой.Избиратели на выходе из участков так говорят об отношениях Литвы и России:- Со всеми соседями надо дружить, вне зависимости от того Россия это или другая страна. Мы же никуда отсюда не уйдем, правильно? Соседи есть какие есть.- У Литвы нет добрососедских отношений ни с одной страной по соседству. Поэтому при новом президенте, конечно, все равно будут какие-то подвижки.Но есть и те, кто верит в некую угрозу с Востока:- Я не хочу подымать бюджет на оборону. А вы как думаете? Его поднимают только при необходимости.Кандидат, который занял третью позицию, — Саулюс Сквернялис, премьер-министр и глава партии Союз зеленых и крестьян. В начале своей президентской кампании он было высказался за налаживание отношений с Россией хотя бы на нижнем уровне, но после критики и падения рейтинга быстро скорректировал свою позицию."Мы в НАТО" — такие слоганы можно встретить в центре Вильнюса. Литва широко отмечает в этом году 15-летие вступления в Альянс. Президент страны здесь хоть и является главнокомандующим армии, а также формирует внешнюю политику, но на этих направлениях курс Литвы и так понятен.Премьер-министр Сквернялис заявил, что подает в отставку, а его партия выходит из правящей коалиции. Это означает, что не исключены теперь и досрочные парламентские выборы.Главная интрига президентской гонки позади. Оставшиеся два кандидата придерживаются похожих консервативных правых взглядов. Окончательный выбор жителям Литвы предстоит сделать 26 мая.