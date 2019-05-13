Претендовавший на пост президента премьер-министр Саулюс Сквернялис признал свое поражение на состоявшихся в минувшее воскресенье выборах главы государства и сообщил о намерении подать в отставку с должности главы кабинета.

Претендовавший на пост президента премьер-министр Саулюс Сквернялис признал свое поражение на состоявшихся в минувшее воскресенье выборах главы государства и сообщил о намерении подать в отставку с должности главы кабинета.К настоящему времени после подсчета бюллетеней с 1586 из 1972 избирательных участков Саулюс Сквернялис уступил второе место экс-министру финансов Литвы Ингриде Шимоните, при этом после того, как в Главизбирком стали поступать сведения с избирательных участков крупнейших городов страны, разрыв между этими кандидатами стал расти. Лидирует на выборах экономист Гитанас Науседа, набравший пока 31,52 процента голосов.По общей статистике, ни одному из десяти кандидатов на высший государственный пост Литвы не удается набрать необходимые для победы более 50 процентов голосов принявших участие в выборах, а это означает, что через две недели пройдет второй тур голосования, в ходе которого избиратели будут выбирать из двух лидеров первого тура. В соответствии с конституцией Литвы, президент страны избирается всеобщим прямым тайным голосованием сроком на пять лет.