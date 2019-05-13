Самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс
Москва – Самара (SU 1206), возвратился в воздушную гавань. Воздушное
судно развернулось в небе неподалеку от Владимира.
Самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс
Москва – Самара (SU 1206), возвратился в воздушную гавань. Воздушное
судно развернулось в небе неподалеку от Владимира.
Лайнер вылетел из аэропорта Шереметьево в 01:59 мск. Рейс в Самару
выполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100.
Согласно онлайн-табло самарского
аэропорта, самолет должен был приземлиться в 04:30 по местному времени (03:30
мск), передает ТАСС. Прилет ожидался в 6:00 по местному времени.
В международном аэропорту "Курумоч" Самары
причину возвращения в аэропорт вылета самолета Sukhoi Superjet 100 назвать не
смогли, сообщает . Подробности рассказали в аэропорту
Шереметьево.
Причиной возвращения и экстренной посадки лайнера
стала техническая неполадка на борту. По предварительным данным, проблема
возникла с подачей воздуха в кабину воздушного судна.
"После взлета командир воздушного судна сообщил о
проблемах с наддувом воздуха в кабине. Сообщил, что будет возвращаться.
Вернулся благополучно", – цитирует собственный источник в аэропорту Шереметьево . Вернувшийся Sukhoi Superjet 100 встретили с сопровождением пожарных машин. "Проблема
выявлена, самолет заменен", – заявили в
воздушной гавани.
Напомним,
5 мая в аэропорту Шереметьево произошла трагедия, унесшая 41 жизнь. Там аналогичный
авиалайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вскоре после
вылета запросил посадку. Аварийное приземление было жестким, лайнер загорелся.