Самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейс Москва – Самара (SU 1206), возвратился в воздушную гавань. Воздушное судно развернулось в небе неподалеку от Владимира.

Самолет Sukhoi Superjet, выполнявший рейсМосква – Самара (SU 1206), возвратился в воздушную гавань. Воздушноесудно развернулось в небе неподалеку от Владимира.Лайнер вылетел из аэропорта Шереметьево в 01:59 мск. Рейс в Самарувыполнялся на самолете Sukhoi Superjet 100.Согласно онлайн-табло самарскогоаэропорта, самолет должен был приземлиться в 04:30 по местному времени (03:30мск), передает ТАСС. Прилет ожидался в 6:00 по местному времени.В международном аэропорту "Курумоч" Самарыпричину возвращения в аэропорт вылета самолета Sukhoi Superjet 100 назвать несмогли, сообщает . Подробности рассказали в аэропортуШереметьево.Причиной возвращения и экстренной посадки лайнерастала техническая неполадка на борту. По предварительным данным, проблемавозникла с подачей воздуха в кабину воздушного судна."После взлета командир воздушного судна сообщил опроблемах с наддувом воздуха в кабине. Сообщил, что будет возвращаться.Вернулся благополучно", – цитирует собственный источник в аэропорту Шереметьево . Вернувшийся Sukhoi Superjet 100 встретили с сопровождением пожарных машин. "Проблемавыявлена, самолет заменен", – заявили ввоздушной гавани.Напомним,5 мая в аэропорту Шереметьево произошла трагедия, унесшая 41 жизнь. Там аналогичныйавиалайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" вскоре послевылета запросил посадку. Аварийное приземление было жестким, лайнер загорелся.