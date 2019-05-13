Двухэтажный 16-квартирный дом в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области, где минувшей ночью произошел взрыв бытового газа, пока непригоден для проживания. По словам главы района Владимира Шевченко, дом недавно осмотрен специалистами, далее будет приниматься соответствующее решение.

Двухэтажный 16-квартирный дом в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области, где минувшей ночью произошел взрыв бытового газа, пока непригоден для проживания. По словам главы района Владимира Шевченко, дом недавно осмотрен специалистами, далее будет приниматься соответствующее решение.Жители дома пока находятся в пункте временного размещения, организованном в местной больнице, либо у родственников. В поселке введен режим ЧС. В ближайшее время в Чистоозерный прибудет губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает ТАСС. Ранее глава региона пообещал, что власти помогут людям и досконально разберутся в причинах случившегося.В результате ночного взрыва в Чистоозерном погибли два человека — девочка 2010 года рождения и мужчина 1990 года рождения. Еще двое пострадавших госпитализированы. Поисково-спасательные работы завершены, людей под обломками нет.Взрыв произошел в квартире на втором этаже. Повреждены семь квартир, три из них полностью разрушены. Дом в настоящее время отключен от газоснабжения.Следственный отдел по городу Донецку Следственного управления СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").Ведется расследование, следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома. В газоснабжающей организации изымается интересующая следствие документация, сообщается на сайте ведомства.