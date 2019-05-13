Успел старушечку спасти, - автовладелец сумел перегнать свое авто, находившееся в опасной близости от загоревшегося транспортного средства, припаркованного во дворе жилого дома. Через некоторое время объятая пламенем машина взорвалась.

Житель поселка Ватутинки, расположенного в Новой Москве, снял на видео пылающие автомобили, один из которых взорвался в тот момент, когда мимо него пытался пройти человек.По словам очевидцев, наблюдавших за событиями, разворачивавшихся в воскресенье, 12 мая, пожар возник в припаркованной машине. После чего огонь перекинулся на соседние транспортные средства.Один из автовладельцев успел перегнать авто, стоявшее в опасной близости от места пожара, и снял свои действия на видео.О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.