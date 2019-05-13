В испанской Барселоне завершился очередной этап чемпионата мира в классе машин Формулы-1. Победу в гонке Гран-при Испании одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу пришел его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

В испанской Барселоне завершился очередной этап чемпионата мира в классе машин "Формулы-1". Победу в гонке Гран-при Испании одержал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Вторым к финишу пришел его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят показал девятый результат. Ему вновь удалось оказаться в очковой зоне. Его одноклубник Александер Албон финишировал 11-м.Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Монако. Основная гонка состоится 26 мая.