За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 7 человек погибли и 70 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 10 детей.Зарегистрировано семь ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 313 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлен 121 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.город ВладимирПо предварительной информации, 06.05.2019 г. в 19:30 в городе Владимире на улице Добросельская водитель автобуса «Мерседес», 1982 г.р., отъезжая от остановки общественного транспорта, допустил наезд на пешехода 1995 г.р., который в момент выхода из автобуса упал на проезжую часть. В результате ДТП пешеход с диагнозом: перелом правой голени и правого надколенника – госпитализирован.Киржачский районПо предварительной информации, 07.05.2019 г. в 16:40 на 12 км автодороги «Дубки – Киржач» водитель автомобиля «УАЗ – 390945», 1959 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество двигавшемуся прямо во встречном направлении автомобилю «Ауди – А4» под управлением водителя 1972 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ – 390945» с диагнозом: перелом руки направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «УАЗ – 390945», 1966 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, подвывих шейного позвонка – госпитализирован; пассажир автомобиля «УАЗ – 390945», 1983 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей суставной области, правого колена, правого и левого плечевого сустава направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «УАЗ – 390945», 1989 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб скуловой области, рваная рана нижней губы, ушиб голеней направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 08.05.2019 в 09:30 в поселке Никологоры на улице Садовая водитель автомобиля «ВАЗ – 21099», 1985 г.р., двигаясь по правой полосе движения в направлении деревни Октябрьская, допустил наезд пешехода 1956 г.р., который двигался по обочине в попутном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Судогодский районПо предварительной информации, 09.05.2019 г. в 13:20 в городе Судогда на улице Ленина водитель автомобиля «УАЗ – Патриот», 1978 г.р., двигаясь в сторону ул. Первомайский переулок, допустил наезд на пешехода, 1968 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб левого локтевого сустава, тупая травма живота, тупая травма грудной клетки – госпитализирован.Собинский районПо предварительной информации, 10.05.2019 г. в 16:45 в городе Собинка на улице Лесная водитель мотоцикла «Кайо – KRZ», 2004 г.р., двигаясь в сторону озера Казенное, не справился с управлением, в результате чего допустил падение на проезжей части дороги. В результате ДТП водитель мотоцикла «Кайо – KRZ», с диагнозом: перелом правого лучезапястного сустава направлен на амбулаторное лечение.Александровский районПо предварительной информации, 11.05.2019 г. в 17:35 в городе Александрове на улице Ленина водитель автомобиля «Хендэ – Акцент», 1987 г.р., допустил наезд на пешехода 2003 г.р., который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход с диагнозом: сотрясение головного мозга, гематома левой теменной области, ссадины лица – госпитализирован.