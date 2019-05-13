Ксения Собчак прокомментировала позицию старших дочерей умершего журналиста Сергея Доренко. Телеведущая появилась в программе Пусть говорят Первого канала.

Ксения Собчак прокомментировала позицию старших дочерейумершего журналиста Сергея Доренко. Телеведущая появилась в программе "Пустьговорят" Первого канала.Собчак отметила, что в какой-то степени понимает детей Доренкоот первого брака – Екатерину и Ксению. Присутствующим в студии "Пусть говорят"теледива призналась, что их мотивы ей очень близки: недавно она тоже провела расследование причин смертисвоего родителя – Анатолия Собчака."Я сама, потеряв отца достаточно рано и в полном расцветесил, безусловно имела огромное количество вопросов. Я в этом смысле понимаюдочерей. И если есть сомнения и вопросы – их нужно решить. Я для себя провелабольшое расследование, уделила этому год своей жизни, сделала фильм и для себявсе ответы получила. С тех пор я сплю спокойно. Я уверена в том, что я знаю", -сказала теледива.Ксения Собчак также предположила, что возможно таким образом детиДоренко от первого брака пытаются насолить второй жене отца. Телеведущаяпризналась, что меньше всего хочет найти подтверждение своим опасениям."Очень жалко, если эта история не только про собственныесомнения дочерей, а про какие-то конфликты с нынешней семьей Сергея Доренко. Насколькоя знаю очень тяжелые отношения дочерей с нынешней женой", – резюмировала КсенияСобчак в студии .Меж тем Екатерина и Ксения Доренко не верят, что их отец погиб отразрыва аневризмы аорты, как говорится в официальном заключении. Девушки полагают, что журналиста могли отравить.Наследницы звезды подчеркнули, что скорее всего убийство никак не связано с егопрофессиональной деятельностью и политикой. Они полагают, что кто-то покусилсяна имущество их родителя."Мы хотели бы провести полноценную судмедэкспертизу длявыявления подробностей. Поймите правильно – это наш отец. Я просто не знаю, какжить дальше с тем, что подозрения есть, а мы их не проверили. Как жить с этимдальше? Через пять, десять, пятнадцать лет? Как? Сейчас тяжело, очень тяжело",– сообщили наследницы Доренко ведущему Дмитрию Борисову.