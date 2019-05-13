Туринский Ювентус показал новый комплект формы, в которой футболисты Старой синьоры будут выступать в сезоне-2019/20. Итальянцы решили отказаться от традиционных черных и белых полос, что вызвало у части болельщиков самого титулованного клуба в Италии негативные эмоции.

Туринский "Ювентус" показал новый комплект формы, в которой футболисты "Старой синьоры" будут выступать в сезоне-2019/20. Итальянцы решили отказаться от традиционных черных и белых полос, что вызвало у части болельщиков самого титулованного клуба в Италии негативные эмоции.Теперь форма "Ювентуса" состоит из черной и белой половин с розовой полоской, разделяющей клубные цвета команды. Отмечается, что розовый цвет присутствовал на первом комплекте формы "Старой синьоры".Una scelta. Una promessa. Fianco a fianco. BE THE STRIPES. ⚫️⚪Il nostro nuovo 19/20 home kit by @adidasfootball – acquistalo subito ➡ https://t.co/QLNeBVSBJu#ForzaJuve #DareToCreate #BeTheStripes pic.twitter.com/3YzMhs7w8y— JuventusFC (@juventusfc) 12 мая 2019 г.По информации Football Italia, туринцы решили отказаться от черных и белых полосок после маркетингового исследования. По его результатам выяснилось, что немало фанатов команды считают прежнюю форму "Ювентуса" похожей на судейскую экипировку.