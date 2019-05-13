В матче 36-го тура чемпионата Италии римская Рома на своем поле обыграла туринский Ювентус со счетом 2:0. Старая синьора, досрочно ставшая чемпионом страны, довела безвыигрышную серию до трех игр – одно поражение и две ничьи.

В матче 36-го тура чемпионата Италии римская "Рома" на своем поле обыграла туринский "Ювентус" со счетом 2:0. "Старая синьора", досрочно ставшая чемпионом страны, довела безвыигрышную серию до трех игр – одно поражение и две ничьи.У победителей встречи голами отметились Алессандро Флоренци и Эдин Джеко, забившие мячи на 79-й и 92-й минутах соответственно. Джеко, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу."Рома" с 62 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а в активе "Ювентус", занимающего первое место, 89 очков. В следующем туре серии А римляне 18 мая на выезде сыграют с "Сассуоло", а туринцы на следующий день примут "Аталанту".