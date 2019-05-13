Российская теннисистка сильно опустилась в рейтинге Женской теннисной
ассоциации (WTA). Мария Шарапова ушла вниз на семь позиций.
Российская теннисистка сильно опустилась в рейтинге Женской теннисной
ассоциации (WTA). Мария Шарапова ушла вниз на семь позиций.
Спортсменка
сместилась с 28-й на 35-ю позицию. Обновленная
версия
рейтинга опубликована на
официальном сайте организации.
Лидером рейтинга стала японка
Наоми Осака. На вторую строчку поднялась румынка Симона Халеп. На третьей
расположилась немка Анжелика Кербер, передает В последний раз Мария Шарапова
выходила на корт на турнире St. Petersburg Ladies в конце января этого года.
Напомним, в феврале этого года теннисистка снялась
с мартовского турнира WTA в Калифорнии. Спортсменка вынуждена была пропустить
соревнование из-за травмы правого плеча.
Отметим, что считается одной из завидных невест. Напомним, 32-летняя
блондинка встречается с начала прошлого года с британским миллионером Алексом
Гилксом. Большинство считает, что они очень подходят друг другу и
составят прекрасную пару.
Ранее вместе с возлюбленным
появились на балу Met Gala – 2019. Известная теннисистка выбрала для выхода в
свет роскошный наряд. Спортсменка была в платье необычного кроя: верх расшит
пайетками, перфорация на талии и прозрачная юбка-плиссе.