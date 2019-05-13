Российская теннисистка сильно опустилась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Мария Шарапова ушла вниз на семь позиций.

Российская теннисистка сильно опустилась в рейтинге Женской тенниснойассоциации (WTA). Мария Шарапова ушла вниз на семь позиций.Спортсменкасместилась с 28-й на 35-ю позицию. Обновленнаяверсиярейтинга опубликована наофициальном сайте организации.Лидером рейтинга стала японкаНаоми Осака. На вторую строчку поднялась румынка Симона Халеп. На третьейрасположилась немка Анжелика Кербер, передает В последний раз Мария Шараповавыходила на корт на турнире St. Petersburg Ladies в конце января этого года.Напомним, в феврале этого года теннисистка сняласьс мартовского турнира WTA в Калифорнии. Спортсменка вынуждена была пропуститьсоревнование из-за травмы правого плеча.Отметим, что считается одной из завидных невест. Напомним, 32-летняяблондинка встречается с начала прошлого года с британским миллионером АлексомГилксом. Большинство считает, что они очень подходят друг другу исоставят прекрасную пару.Ранее вместе с возлюбленнымпоявились на балу Met Gala – 2019. Известная теннисистка выбрала для выхода всвет роскошный наряд. Спортсменка была в платье необычного кроя: верх расшитпайетками, перфорация на талии и прозрачная юбка-плиссе.