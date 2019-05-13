В Литве 12 мая прошли выборы президента страны. Около 2 тысяч участков для голосования закрылись в 20:00 по местному времени. Одновременно с выборами в стране проводились сразу два референдума: о введении двойного гражданства и сокращении на 15 процентов депутатского корпуса.

В Литве в воскресенье, 12 мая, прошли выборы президента страны. Около двух тысяч участков для голосования закрылись в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).К моменту закрытия участков явка избирателей (с учетом проголосовавших заранее) составила 56,46 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию главной избирательной комиссии страны. Самая высокая явка отмечена в Неринге – 68,02 процента, самая низкая – в Висагинасе — 37,12 процента.На пост главы государства претендуют девять кандидатов, в числе которых 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис.Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.Это седьмые за годы независимости выборы президента Литвы. Правом голоса в республике обладают 2,472 миллиона граждан.Одновременно с президентскими выборами в стране проводились сразу два референдума: о введении двойного гражданства и сокращении на 15 процентов депутатского корпуса. Для референдумов в Литве предусмотрен 50-процентный порог явки. Он, согласно предварительным данным, преодолен, пишет ТАСС.