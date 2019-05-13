Избранный президент Украины Владимир Зеленский, которого отказался поздравлять с Днем Победы глава российского государства Владимир Путин, попал в сложную ситуацию. В штабе юмориста пошли на обострение и сделали важное заявление.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, которого отказался поздравлятьс Днем Победы глава российского государства Владимир Путин, попал в сложную ситуацию. В штабе юмориста пошли на обострение и сделали важное заявление.Советник Зеленского Александр Данилюк, говорящий от имениизбранного президента Украины, назвал один из первых шагов актера на постуглавы государства. По его словам, шоумен пересмотрит кадровые решения уходящеголидера Незалежной Петра Порошенко.В штабе Зеленского раскритиковали назначения судей Верховногосуда, назвали их "волюнтаристскими" и усомнились в ихдобропорядочности. "Уходя, лучше за собой убрать", – заявил Данилюк, добавив,что разработал новую систему отбора кадров.Сам же Зеленский сравнил Порошенко с туристом, которыйворует имущество отеля. По словам избранного президента, его предшественникпытается поскорее расставить своих людей на ключевые должности, чтобы сохранитьрычаги управления страной после ухода.Не все гладко у и с Верховной радой. Парламентникак не определится с датой инаугурации избранного президента. В штабеюмориста призвали депутатов назначить церемонию на 19 мая. В таком случае,полагают эксперты, у нового главы государства будет время распустить парламент,в котором много сторонников Порошенко.Помимо внутренних проблем, обостряется ситуация на внешнемфронте. Владимир Зеленский, еще не став президентом, вступил в перепалку сглавой российского государства Владимиром Путиным. Поводом стало предоставление гражданства России жителям Донецкой и Луганской республик.После этого было ожидаемо, что Путин поставит Зеленского водин ряд с Порошенко: глава государства не поздравил с Днем Победы ни того, нидругого. Вместо этого он обратился к народу Украины.У главы российского государства есть для этого всеоснования. Недавнообъявил, что продолжит внешнюю политику своегопредшественника. А раз так, то улучшения отношений Москвы и Киева можно неожидать.