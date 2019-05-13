Вступившему в заочную перепалку с Владимиром Путиным избранному президенту Украину Владимиру Зеленскому дали настоятельную рекомендацию. В случае ее несоблюдения амбициозного шоумена могут ждать серьезные неприятности.
Вступившему в заочную перепалку с Владимиром Путиным избранному президенту Украину Владимиру Зеленскому дали "настоятельную рекомендацию". В случае ее несоблюдения амбициозного шоумена могут ждать серьезные неприятности.
Не имевший политического опыта Зеленский смог победить на
президентских выборах благодаря тому, что избегал высказываний по ряду острых
вопросов. С таким заявлением в эфире Пятого канала выступил
руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.
Молчание – золото, напомнил публицист известную народную
мудрость. Однако к Зеленскому она не относится, полагает ученый, известный
своими скандальными публикациями по истории Украины.
Вятрович высоко оценил предвыборную стратегию шоумена, но
выразил уверенность, что после выборов она работать не будет: теперь Зеленскому придется делать конкретные шаги, а не
только озвучивать намерения. Каждый поступок избранного президента может
отдалять от него тех, кто надеялся на улучшение отношений с Россией, полагает
историк.
Чтобы не стать "хромой уткой", нужно
присягнуть на верность националистам, дал совет Вятрович, больше похожий на
ультиматум. В противном случае радикалы по ряду чувствительных моментов,
например, языковому вопросу, могут пойти против нового президента и серьезно
осложнить ему жизнь, подчеркнул публицист.
Зеленский недавно объявил, что продолжит внешнеполитический
курс Петра Порошенко. Не исключено, что таким образом шоумен попытался
задобрить националистов.
На потеху радикалам избранный президент вступил в заочную
пикировку с главой российского государства Владимиром Путиным. Актер резко
отреагировал на упрощение получения российского гражданства для жителей
Донбасса и заявил, что хотеть этого могут лишь те, кто попал под влияние
пропаганды.
Кроме того, отказался считать народы двух стран
братскими. Единственное, что объединяет Россию и Украину – общая
государственная граница, уверен шоумен.