Вступившему в заочную перепалку с Владимиром Путиным избранному президенту Украину Владимиру Зеленскому дали настоятельную рекомендацию. В случае ее несоблюдения амбициозного шоумена могут ждать серьезные неприятности.

Вступившему в заочную перепалку с Владимиром Путиным избранному президенту Украину Владимиру Зеленскому дали "настоятельную рекомендацию". В случае ее несоблюдения амбициозного шоумена могут ждать серьезные неприятности.Не имевший политического опыта Зеленский смог победить напрезидентских выборах благодаря тому, что избегал высказываний по ряду острыхвопросов. С таким заявлением в эфире Пятого канала выступилруководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович.Молчание – золото, напомнил публицист известную народнуюмудрость. Однако к Зеленскому она не относится, полагает ученый, известныйсвоими скандальными публикациями по истории Украины.Вятрович высоко оценил предвыборную стратегию шоумена, новыразил уверенность, что после выборов она работать не будет: теперь Зеленскому придется делать конкретные шаги, а нетолько озвучивать намерения. Каждый поступок избранного президента можетотдалять от него тех, кто надеялся на улучшение отношений с Россией, полагаетисторик.Чтобы не стать "хромой уткой", нужноприсягнуть на верность националистам, дал совет Вятрович, больше похожий наультиматум. В противном случае радикалы по ряду чувствительных моментов,например, языковому вопросу, могут пойти против нового президента и серьезноосложнить ему жизнь, подчеркнул публицист.Зеленский недавно объявил, что продолжит внешнеполитическийкурс Петра Порошенко. Не исключено, что таким образом шоумен попыталсязадобрить националистов.На потеху радикалам избранный президент вступил в заочнуюпикировку с главой российского государства Владимиром Путиным. Актер резкоотреагировал на упрощение получения российского гражданства для жителейДонбасса и заявил, что хотеть этого могут лишь те, кто попал под влияниепропаганды.Кроме того, отказался считать народы двух странбратскими. Единственное, что объединяет Россию и Украину – общаягосударственная граница, уверен шоумен.