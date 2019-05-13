В матче 28-го тура российской премьер-лиги Зенит на своем поле в Санкт-Петербурге обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1. После игры сине-бело-голубые получили золотые медали и кубок чемпионов российской премьер-лиги.

В матче 28-го тура российской премьер-лиги "Зенит" на своем поле в Санкт-Петербурге обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1. После игры "сине-бело-голубые" получили золотые медали и кубок чемпионов российской премьер-лиги.Петербуржцы завоевали чемпионский титул досрочно по итогам прошлого, 27-го тура РПЛ. Для "Зенита" этот титул стал пятым в истории России. Ранее петербуржцы выигрывали чемпионат России в 2007, 2010, 2012, 2015 годах.Сразу после игры с ЦСКА на поле была установлен золотой подиум, а игроки переоделись в новые чемпионские футболки. Как сообщает пресс-служба "Зенита", в церемонии приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и президент РФС Александр Дюков.