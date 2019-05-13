Дома у мужчины обнаружили 11,35 грамма метадона и 1,34 грамма кокаина

Дома у мужчины обнаружили 11,35 грамма метадона и 1,34 грамма кокаинаЖителя Гусь-Хрустального подозревают в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Подозреваемого задержали на одной из улиц города при попытке сбыта дозы метадона, массой более 0,50 грамма.Кроме того, правоохранители задокументировали еще один эпизод сбыта местным жителем аналогичного наркотика, массой 0,80 грамма.Оперативники дома у мужчины обнаружили еще 11,35 грамма метадона и 1,34 грамма кокаина.Расследование уголовного дела продолжается. Мужчину заключили под стражу.