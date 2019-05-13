Жителей Благовещенска приглашают стать больничными клоунами. Обучать мастерству веселить и развлекать детишек, находящихся в больнице, будут в специальной школе. Об этом сообщает ГТРК Амур.

Жителей Благовещенска приглашают стать больничными клоунами. Обучать мастерству веселить и развлекать детишек, находящихся в больнице, будут в специальной школе. Об этом сообщает ГТРК "Амур".Для волонтеров будут проводиться семинары, также им предстоит пройти стажировку. Главная задача участников "Школы больничной клоунады" — создать для детей, которые проходят лечение, позитивную атмосферу, поднять им настроение, развеселить, увлечь различными занятиями. Все это, по мнению специалистов, играет важную роль в лечении и восстановлении малышей. Участники проекта не должны быть младше 23 лет и обязаны не менее одного раза в неделю посещать больницы.Школа откроется 18 мая, сейчас идет запись всех желающих принять участие в этой важной волонтерской работе. Телефоны, по которым можно записаться на курсы: 8-914-572-85-24, 8-924-677-76-71.