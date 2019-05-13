13.05.2019

2019-05-13 10:30:56

Жуткие кадры: в Благовещенске ребенка сбили две машины

В минувшую субботу, 11 мая, в Благовещенске произошло жуткое ДТП. Маленького ребенка сбили две машины. Шокирующие кадры появились в Сети.



На записи можно увидеть, как мальчик пытается перебежать дорогу. Внезапно его сбивает черный автомобиль, после чего по ребенку проезжает вторая машина. Пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, передает "".