Звезда Уральских пельменей едва не лишилась
зрения. Началось все с обычной простуды – но из-за привычки Ксении Корневой
носить линзы начались серьезные осложнения.
Звезда "Уральских пельменей" едва не лишилась
зрения. Началось все с обычной простуды – но из-за привычки Ксении Корневой
носить линзы начались серьезные осложнения.
Гастроли звезды едва не
окончились трагедией. Актриса Ксения Корнева не уделила достаточно внимания
своему здоровью – и в результате едва не лишилась глаза.
Постоянные переезды из города в город на автобусе не
особенно полезны для здоровья. У звезды "Уральских пельменей" начался
насморк и кашель. Привыкшая носить линзы Корнева продолжала ими пользоваться -
хотя врачи рекомендуют переходить на очки при малейшем воспалении.
"Итог: воспаление, которое пошло внутрь глаза. Сделала
рентген носовых пазух, сделали укол в глаз, скоро будет еще один, прописали
кучу разных капель в глаза и нос. Линзы во время лечения не носить, привыкаю
обратно к очкам", – рассказала подписчикам в Instagram Ксения Корнева.
Медики объяснили актрисе, что канал, связывающий слизистую
глаз и носа, очень тонкий, поэтому микробы распространяются очень быстро. Любое
воспаление может привести к слепоте. Если бы звезда
еще немного затянула с визитом к врачу, дело могло окончиться весьма плачевно.
Актриса, как минимум, потеряла бы глаз.
Поклонников звезды рассказ актрисы очень расстроил. Ксении Корневой желают скорейшего выздоровления – и
новых успехов в составе любимого россиянами коллектива, пишет "Экспресс-газета".