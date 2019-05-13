Звезда Уральских пельменей едва не лишилась зрения. Началось все с обычной простуды – но из-за привычки Ксении Корневой носить линзы начались серьезные осложнения.

Звезда "Уральских пельменей" едва не лишиласьзрения. Началось все с обычной простуды – но из-за привычки Ксении Корневойносить линзы начались серьезные осложнения.Гастроли звезды едва неокончились трагедией. Актриса Ксения Корнева не уделила достаточно вниманиясвоему здоровью – и в результате едва не лишилась глаза.Постоянные переезды из города в город на автобусе неособенно полезны для здоровья. У звезды "Уральских пельменей" началсянасморк и кашель. Привыкшая носить линзы Корнева продолжала ими пользоваться -хотя врачи рекомендуют переходить на очки при малейшем воспалении."Итог: воспаление, которое пошло внутрь глаза. Сделаларентген носовых пазух, сделали укол в глаз, скоро будет еще один, прописаликучу разных капель в глаза и нос. Линзы во время лечения не носить, привыкаюобратно к очкам", – рассказала подписчикам в Instagram Ксения Корнева.Медики объяснили актрисе, что канал, связывающий слизистуюглаз и носа, очень тонкий, поэтому микробы распространяются очень быстро. Любоевоспаление может привести к слепоте. Если бы звездаеще немного затянула с визитом к врачу, дело могло окончиться весьма плачевно.Актриса, как минимум, потеряла бы глаз.Поклонников звезды рассказ актрисы очень расстроил. Ксении Корневой желают скорейшего выздоровления – иновых успехов в составе любимого россиянами коллектива, пишет "Экспресс-газета".