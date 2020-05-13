Администрация социальной сети Инстаграм вновь удалила аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Представители компании Facebook, владеющей порталом, объяснили, что такое решение ..

Администрация социальной сети "Инстаграм" вновь удалила аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Представители компании Facebook, владеющей порталом, объяснили, что такое решение было принято из политических соображений.В частности, руководство соцсети сообщило, что страница Кадырова была удалена с целью исполнения антироссийских санкций США. В настоящее время при попытке зайти в профиль чеченского лидера на экран выводится сообщение о том, что страница политика недоступна.Стоит отметить, что аккаунт главы Чечни блокируют не в первый раз. Ранее страница была удалена в 2018 году, однако позже ее восстановили.